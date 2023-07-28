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        Haberler Gündem Son dakika deprem haberleri | 28 Temmuz bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Gün içinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 28 Temmuz Cuma günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 08:08
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        Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 28 Temmuz Cuma son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        BULGARİSTAN'DA DEPREM

        AFAD verisi ile dün Bulgaristan'da saat 22.40'ta 3.2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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