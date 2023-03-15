Yıkılan sitenin müteahhidi İran'a kaçarken yakalandı!

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da yıkılan bir sitenin müteahhidi olan S.T, dün İran'a gitmek için geldiği Kapıköy Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.
HAKKINDA ARAMA KARARI VARDI
AA'da yer alan habere göre hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan arama kaydı bulunan S.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
S.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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