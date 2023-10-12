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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen son depremleri son dakika olarak kendi sitesi üzerinden paylaşıyor. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 11 Ekim yaşanan son depremler...