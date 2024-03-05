Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 5 Şubat Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık son depremler listesi ile deprem mi oldu?

        Son dakika deprem haberleri, Çanakkale Yenice'de yaşanan ve İstanbul'dan da hissedilen sarsıntının ardından yakından takip ediliyor. Türkiye'de meydana gelen tüm depremler canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. İşte, 5 Mart 2024 Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 08:18 Güncelleme: 05.03.2024 - 08:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. En son nerede deprem olduğu AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna duyuruluyor. Son dakika yaşanan depremleri haberimizde bir araya getirdik. İşte, 5 Mart 2024 Salı günü son depremler listesi...

        2

        AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 06:52'de Muğla'nın Datça ilçesine 126.20 km uzaklıkta Akdeniz açıklarında 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.19 olarak ölçüldü.

        3

        ÇANAKKALE 4.9 İLE SALLANDI!

        AFAD verilerine göre, 4 Mart Pazartesi akşamı saat 21.38'de merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bursa, İstanbul başta olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde çok sayıda ilde hissedildi.

        4

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Bursa’nın Nilüfer ilçesi, Çamlıca Mahallesi Akın Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2’nci katında oturan İsmail Toygar, sarsıntı ile birlikte panik ve korkuya kapıldı. Evinin balkonundan atlayan Toygar, başının üzerine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Toygar, ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altın alınan İsmail Toygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        5

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı