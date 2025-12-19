Deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 19 Aralık 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son depremler listesi yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen son depremleri anlık olarak listeliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, bu listeler aracılığıyla "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt buluyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 19 Aralık 2025 Cuma günü yaşanan depremler...
Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün onlarca irili ufaklı deprem meydana geliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi üzerinden depremlerin büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgi edinebiliyor. İşte, 19 Aralık 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
ÇANAKKALE’DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 00.17’de Çanakkale’nin Biga ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.54 kilometre olarak belirlendi.
19 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;
2025-12-19 00:17:33 40.18833 27.02056 10.54 ML 3.3 Biga (Çanakkale)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.