Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 3 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç? 3 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen son dakika depremlerini anlık olarak listeliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler, bu listeler aracılığıyla "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt buluyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 3 Eylül Çarşamba günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 07:23 Güncelleme: 03.09.2025 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün onlarca irili ufaklı deprem meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son depremler listesi ile tüm verilere ulaşabiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı…

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre, 3 Eylül Çarşamba günü saat 07.20 itibarıyla 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kastamonu yangını Ankara'yı etkiledi
        Kastamonu yangını Ankara'yı etkiledi
        Epstein'a dair dosyalar yayımlandı
        Epstein'a dair dosyalar yayımlandı
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
        "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        WSJ: Yapay zeka destekli dronlar Ukrayna'da kullanılmaya başladı
        WSJ: Yapay zeka destekli dronlar Ukrayna'da kullanılmaya başladı
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj