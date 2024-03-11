Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika deprem: Samsun ve Kahramanmaraş sallandı! 11 Mart 2024 anlık AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Samsun ve Kahramanmaraş'ta deprem! 11 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        Son dakika deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kamuoyuna duyuruluyor. Son edinilen bilgiye göre; Samsun Atakum'a 17.48 KM uzaklığında Karadeniz Samsun Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 11 Mart 2024 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 08:44 Güncelleme: 11.03.2024 - 08:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Deprem ülkesi olan Türkiye ve yakın çevresinde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son olarak Samsun ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Yurt genelinde yaşanan son depremleri haberimizde bir araya getirdik. İşte, 11 Mart 2024 Pazartesi bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...

        2

        KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER

        AFAD tarafından duyurulan verilere göre; Kahramanmaraş'ta art arda dört tane deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü saat 06:04'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2.2 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin derinliği 4.69 olarak ölçüldü.

        3

        SAMSUN'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre; saat 03:10'da Samsun Atakum'a 17.48 KM uzaklığında Karadeniz Samsun Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 18.27 KM derinliğinde kaydedildi.

        4

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        Arda Güler'den ilk gol!
        Arda Güler'den ilk gol!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Derbide kazanan taraf Terim'li Pana!
        Derbide kazanan taraf Terim'li Pana!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Baba ve oğulla tartıştı, canından oldu
        Baba ve oğulla tartıştı, canından oldu
        İsrail, Filistinliler'in Mescid-i Aksaya girişini engelledi
        İsrail, Filistinliler'in Mescid-i Aksaya girişini engelledi
        Hakemlerin ligi!
        Hakemlerin ligi!