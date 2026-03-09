Gaziantep'in İslahiye ilçesinde asrın felaketinden sonra kayıp olarak aranan 13 yaşındaki İrem Karaca'nın annesi sanılarak Adana'da defnedildiği, İslahiye ilçesinde kimsesiz olarak defnedilen cenazenin ise annesi Duygu Karaca'ya ait olduğu tespit edildi. Depremde tüm ailesinin kaybeden baba Fatih Karaca'nın kayıp kızı için umutlu bekleyişi acıyla son bulurken yaşadığı acıyı ve kızı için taşıdığı umudu anlattığı anları yansıtan haberdeki görüntüleri hafızalara kazındı.

DEPREMDEN BERİ KIZINDAN İZ RASTLANMADI

İHA'daki habere göre; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Gözde Apartmanı da yıkıldı. Apartmandaki çok sayıda kişi hayatını kaybederken o esnada çalışan ve evde bulunmayan Fatih Karaca da tüm ailesini kaybetti. Depremde eşi Duygu (41) ile çocukları Adile Nur (17), Mehmet (16), Sıla (16), İrem (13), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam'ı (66) kaybeden Karaca'nın 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'dan ise depremden sonra bir ize rastlanmadı.

REKLAM

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Yıllardır kızı İrem Karaca'nın hayatta olduğu hayaliyle aramadık yer bırakmayan ve kızı için şiirler yazarak sosyal medyada paylaşan, kızının bazı yerlerde görüldüğüne dair ifadelerle umudu artan baba Fatih Karaca'nın şikayetleri doğrultusunda İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı derinleştirdi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILMAYAN CENAZE BELİRLENDİ

Soruşturma çerçevesinde aynı apartmanda hayatını kaybedenler tek tek tespit edilerek kimlik tespiti yapılamayan bir cenazenin olduğu belirlendi.

MEZARLAR AÇILDI

İslahiye mezarlığındaki kabir açılarak meçhul kadın olarak defnedilen cenaze ile Adana mezarlığındaki kabirler açılarak diğer cenazelerde incelemeler ve DNA testleri yapıldı.

KİMSESİZ KADIN EŞİ ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda, İslahiye Mezarlığı’nda kimsesiz ve meçhul kadın olarak defnedilen cenazenin Fatih Karaca'nın eşi Duygu Karaca’ya ait olduğu belirlendi.

EŞİ DİYE DEFNEDİLEN CENAZE KIZI ÇIKTI

Adana’da Duygu Karaca adına defnedildiği tespit edilen cenazenin ise 13 yaşındaki kızı İrem Karaca’ya ait olduğu ortaya çıktı.

UMUTLU BEKLEYİŞİ SON BULDU

Yaşadığı acıyı ve kayıp olarak bildiği kızı İrem Karaca için taşıdığı umudu felaketin 3'üncü yıl dönümünde ailesinin mezarı başında İhlas Haber Ajansı'na anlatan Fatih Karaca'nın umutlu bekleyişi acıyla son buldu. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaklaşık 1 yıl süren titiz çalışması sonucu konu netliğe kavuşurken, depremzede Fatih Karaca'nın acısı bir kez daha tazelendi.