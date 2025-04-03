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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? 4 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son depremler listesi 4 Nisan 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 4 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 07:23 Güncelleme: 04.04.2025 - 00:04
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        Gün içerisinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli ve AFAD verilerine göre, bugün birçok şehirde irili ufaklı deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 4 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        SON DEPREMLER (2 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        03-04-2025 13:35:05 38.2906 38.1133 11.42 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya) 656549

        03-04-2025 13:15:08 39.4917 26.2878 5.47 ML 2.3 Ayvacık (Çanakkale) 656547

        03-04-2025 12:04:17 38.6356 22.9489 10.35 MW 3.8 Fthiotis, Stereá Elláda (Yunanistan) 656534

        03-04-2025 11:47:56 38.1397 38.565 12.19 ML 2.3 Battalgazi (Malatya)

        03-04-2025 11:35:53 39.1992 40.2042 11.96 ML 2.0 Yayladere (Bingöl)

        03-04-2025 08:43:13 36.3281 26.8117 7.07 ML 2.2 Ege Denizi - [69.96 km] Datça (Muğla)

        03-04-2025 04:17:31 39.6039 38.16 7 ML 2.3 Divriği (Sivas)

        03-04-2025 03:13:45 38.6953 43.4903 12.18 ML 2.2 Tuşba (Van)

        03-04-2025 00:31:56 40.3019 27.3711 6.96 ML 2.4 Biga (Çanakkale)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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