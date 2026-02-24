Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Hissettikleri depremin büyüklüğü, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, İzmir, Antalya ve Balıkesir’de 3 üzeri büyüklükte deprem oldu. İşte, 24 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…