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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Depremzede: Lütfen Hatay'ı ayağa kaldırın, başka yerde yaşayamayız
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"Lütfen Hatay'ı ayağa kaldırın, başka yerde yaşayamayız"

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da yaşayan Feryal Çil yaşadıklarını anlattı. Çil, "Deprem bizi yere serdi. Çok kötü yağmur yağıyordu. Ayakta duramadık. Kıyametin koptuğunu zannettik" derken, "Lütfen Hatay'ı ayağa kaldırın, başka yerde yaşayamayız" ifadelerini kullandı

Son dakika: Depremzede: Lütfen Hatay'ı ayağa kaldırın, başka yerde yaşayamayız
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da evi ağır hasar görünce ailesi ile birlikte Antalya'ya yerleştirilen 4 çocuk annesi Feryal Çil (57), "Çok şükür iyiyiz ama Hatay'ı istiyoruz. Lütfen orayı ayağa kaldırın. Bir daha memleketimizi görelim. Orada yaşamak istiyoruz. Başka yerde yaşayamayız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki evleri hasar gören Feryal Çil, ailesi ile birlikte Antalya'ya getirilip, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı konutlara yerleştirildi.

Feryal Çil, deprem sırasında dışarıya kendilerini çok zor attıklarını anlattı. Depremin etkisiyle evinin ağır hasar aldığını belirten Çil, yere düşerek kolunu kırdığını, sabaha kadar dışarıda açık alanda beklediklerini söyledi.

"KIYAMETİN KOPTUĞUNU ZANNETTİK"

Deprem nedeniyle zor zamanlar geçirdiklerini anlatan Feryal Çil, "O gece eşim uyanıktı. Dışarı koştuk, düştüm, kolum kırıldı. Deprem bizi yere serdi. Çok kötü yağmur yağıyordu. Ayakta duramadık. Kıyametin koptuğunu zannettik. Birçok yakınımızı kaybettik. Evimde hiçbir eşyam kalmadı. Her şey kırıldı, döküldü. Kızım, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci. O, bizi buraya getirdi. Çok şükür iyiyiz ama Hatay'ı istiyoruz. Lütfen orayı ayağa kaldırın. Bir daha memleketimizi görelim. Orada yaşamak istiyoruz. Başka yerde yaşayamayız" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ AİLELERİ İLE YOK OLDU"

Birçok yakınını kaybettiğini belirten Çil, "Eşim öğretmen, birçok arkadaşını kaybetti. Kızım 26'ya yakın arkadaşını kaybetti. Öğretmen arkadaşlarımız aileleri ile yok oldu. Enkaz altında kaldılar ve çıkamadılar" diye konuştu.Antalya'da günlerini iyi geçirdiğini ifade eden Çil, "Herkese çok teşekkür ederim. O kadar iyi insanlar ki; bütün yemek ve kıyafet ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Burada bir aile gibiyiz. Burada el işi de yapıyoruz. Dün telefon kılıfı yaptık. Her öğleden sonra etkinlik yapıyoruz. Sahile gidip, yürüyoruz. Psikiyatristler geliyor, konuşuyoruz. Diş doktorları geldi. Sorunu olanlar, dişlerini yaptırdı" ifadelerini kullandı.

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