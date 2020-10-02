Dev şirketten korkutan açıklama! 20 bin çalışanımız 'Korona'ya yakalandı!

AA

ABD'li internet satış sitesi ve teknoloji firması Amazon, kurumsal internet sayfasında, çok önemli bir açıklamada bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada koronavirüs ile ilgili ilk defa vaka rakamları açıklanırken, mart başından bu yana toplam 19 bin 816 çalışanın, Kovid-19 virüsüne yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

1.3 MİLYON ÇALIŞANI BULUNUYOR

AA'da yer alan habere göre ABD genelinde 1.3 milyondan fazla işçi çalıştıran Amazon'un açıklamasında, çalışanlarının virüse yakalanma oranının, ülkedeki genel nüfus oranına kıyasla yüzde 42 daha düşük olduğu kaydedildi.

EN AZ 10 ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı paylaşılmazken, bugüne kadar en az 10 çalışanın hayatını kaybettiği Amerikan basınında yer almıştı.

PROTESTO EDENLERİ İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Amazon, salgın döneminde, depo çalışanlarının güvenliği için Kovid-19'a karşı yeterince önlem almadığı konusunda zaman zaman eleştiri almış, bazı eyaletlerdeki işletmelerinde çalışanları tarafından protesto edilmiş, eyleme katılan çalışanların çoğu işten çıkarılmıştı. ABD'de mart ayından itibaren ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde ekonomi durma noktasına gelirken, talep patlaması yaşayan Amazon, aynı dönemde 100 binden fazla yeni işçiyi kadrosuna dahil etmişti.