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        Haberler Gündem Son dakika: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Macron'un yürüyüş rotası' ve 'TEMA gönüllülerine işlem yapıldığı' iddialarına yalanlama

        DMM'den 'Macron'un yürüyüş rotası' ve 'TEMA gönüllülerine işlem yapıldığı' iddialarına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı" ve "NATO Zirvesi öncesi Ankara'da gözaltına alınan TEMA gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 14:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        NATO öncesi iddialara yalanlama

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı" ve “NATO Zirvesi öncesi Ankara’da gözaltına alınan TEMA gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı” iddialarını yalanladı.

        MACRON'UN ROTASI HAKKINDA

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya yapılan paylaşımda, "NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu bildirildi.

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        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır.

        Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

        TEMA GÖNÜLLÜLERİ HAKKINDA

        Öte yandan bir diğer yapılan paylaşımda, “NATO Zirvesi öncesi Ankara’da gözaltına alınan TEMA gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı” iddialarının da tamamen asılsız olduğu bildirildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, “NATO Zirvesi öncesi Ankara’da gözaltına alınan TEMA gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı” iddiası dezenformasyon içermektedir.

        Söz konusu operasyon, herhangi bir sivil toplum kuruluşu üyeliği veya gönüllülük faaliyeti nedeniyle değil; güvenlik ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen şahıslara yönelik gerçekleştirilmiştir.

        Bahse konu kişilerin TEMA Vakfı ile olan ilişkileri üzerinden algı oluşturularak, soruşturmanın konusu çarpıtılmak istenmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi; sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

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