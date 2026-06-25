Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı" ve “NATO Zirvesi öncesi Ankara’da gözaltına alınan TEMA gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı” iddialarını yalanladı.

MACRON'UN ROTASI HAKKINDA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya yapılan paylaşımda, "NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu bildirildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır.

Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

TEMA GÖNÜLLÜLERİ HAKKINDA

Öte yandan bir diğer yapılan paylaşımda, “NATO Zirvesi öncesi Ankara’da gözaltına alınan TEMA gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı” iddialarının da tamamen asılsız olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, “NATO Zirvesi öncesi Ankara’da gözaltına alınan TEMA gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı” iddiası dezenformasyon içermektedir.

Söz konusu operasyon, herhangi bir sivil toplum kuruluşu üyeliği veya gönüllülük faaliyeti nedeniyle değil; güvenlik ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen şahıslara yönelik gerçekleştirilmiştir.

Bahse konu kişilerin TEMA Vakfı ile olan ilişkileri üzerinden algı oluşturularak, soruşturmanın konusu çarpıtılmak istenmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi; sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."