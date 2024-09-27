Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyen adaylar, sınav puanı ve sıralamasına göre üniversite tercihinde bulundu. Heyecanla beklenen DGS tercih sonuçları son dakika açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından geldi. Peki, 2024 DGS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr…