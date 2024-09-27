DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2024 DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından DGS tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlanan tercih sürecinin ardından gözler DGS tercih sonuçlarına çevrilmişti. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonucu sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Peki, ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2024 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyen adaylar, sınav puanı ve sıralamasına göre üniversite tercihinde bulundu. Heyecanla beklenen DGS tercih sonuçları son dakika açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından geldi. Peki, 2024 DGS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr…
2024 DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2024 DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.''
DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.