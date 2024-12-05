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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez Bankası 'teminat iskonto' oranlarını düzenledi - İş-Yaşam Haberleri

        Merkez Bankası 'teminat iskonto' oranlarını düzenledi

        TCMB: TÜFE'ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a indirilmesine karar verilmiştir.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 18:37 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:13
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        Merkez Bankası 'teminat iskonto' oranlarını düzenledi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranını yüzde 80'den yüzde 30'a indirdi.

        TCMB'den yapılan açıklamada, Teminat İskonto Oranlarına ilişkin değişikliklere yer verildi.

        Açıklamada, "TCMB nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a indirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına TCMB internet sitesinin "Piyasalar ile İlgili Mevzuat" bölümünden erişim sağlanabiliyor.

        Analistler, TCMB yönetiminin bir süredir sadeleşme ve normalleşme adımları attığını kaydederek, söz konusu kararın da normalleşme çerçevesi içinde piyasa işleyişi açısından olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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