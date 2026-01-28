Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Didim'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Didim'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

        Aydın'ın Didim ilçesinde araçların karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:35 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:35
        Takla atan otomobilde yaşamını yitirdi
        Aydın'ın Didim ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Kaza, Hisar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Üçüncü (28) idaresindeki otomobil seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşarak diğer şeride geçti. Diğer şeride geçen araç, karşı şeritten gelen E.G yönetimindeki otomobile çarparak yan yattı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Kazada Murat Üçüncü ile yanında yolcu olarak bulunan Ö.B. ile diğer araç sürücüsü E.G. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edilirken, kazada ağır yaralanan sürücü Murat Üçüncü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        3 çocuğunu öldüren babaya, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet aldığı karar duruşmasında hakimden tepki

        3 çocuğunu öldüren babaya, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet aldığı karar duruşmasında hakimden tepki

        #Aydın
        #Son dakika haberler
