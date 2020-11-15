Köpeğin izlediği mazgallara yakın inceleme! 0:00 / 0:00

DHA

İzmit’in en işlek noktalarından biri olan Fethiye Caddesi’ne her gün belirli saatlerde gelerek burada bulunan mazgalları izleyen ve merak konusu olan köpeğin sırrının çözülebilmesi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

DHA'nın haberine göre itfaiye ekipleri, köpeğin izlediği mazgalların bulunduğu caddeye gelerek mazgalları tek tek kaldırdı. Özel kameralarla mazgalların içerisini inceleyen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemelerde sıra dışı bir durumla karşılaşmadı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerinin mazgalları yeniden yerine yerleştirip caddeden ayrılmasıyla, köpek mazgalları izlemeye devam etti.