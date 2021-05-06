Çavuşoğlu ve Maas'tan görüşme sonrası açıklama! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

Yunanistan ile Türkiye arasında görüşmelerin başlaması çok güzel bir gelişme. Diğer taraftan doğrudan komşularımız üzerine konuştu. Libya konusunda birlikte hareket ediyoruz. Geçen hafta kaydedilen siyasi ilerlemeler bize cesaret veriyor. Libya'da geçen seneden itibaren gördüklerimiz üzerine durumun kırılgan olduğunu tespit ediyoruz. Barışçıl birleşik bir Libya için çalışmayı sürdüreceğiz.

Almanya, Avrupa Komitesi'nin başkanlığını üstleniyor. İnsan haklarının korunması, AİHM kararlarının uygulanması konularını da ele aldık. AB konusunda Almanya yapıcı bir diyaloğu destekliyor, buna hazırız. Dönem başkanlığımız süresince buna destek verdik. Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle;

Bugün Heiko Maas'la verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili, bölgesel ilişkilerimizin yanı sıra Doğu Akdeniz, Libya, Suriye Türkiye AB ilişkilerini ele aldık. Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz gerekiyor. Pandemide aldığımız tedbirlerle tedarik zincirlerimizi koruyabildik. Önümüzdeki süreçte Almanya ile işbirliğimizi artırmak istiyoruz.

"TURİSTİN GÖREBİLECEĞİ HERKESİ AŞILAYACAĞIZ"

Geçen sene pandemiye rağmen 1 milyon 200 bin Almanı ülkemizde ağırladık. Bu yıl da ağırlamak istiyoruz. Bu yüzden ilave tedbirler aldık, 17 Mayıs'a kadar kapanma kararı aldık. Güvenli turizm programımıza ilave tedbirler getirdik, Sağlık Bakanlığımız ve Kültür Bakanlığımız birlikte çalışıyor. Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız. Tüm dostlarımız güvenli bir şekilde tatil yapabilir.

"ALMANYA'NIN YAPICI YAKLAŞIMI SÜRMELİ"

AB ile ilişkilerde olumlu bir hava var ancak artık somut adımlar atılması gerekiyor. Gümrük Birliği, vize serbestisi buna dahil.

Avrupa Konseyi'nin değerlerini önemsiyoruz, ilgili kurumlarla yakın iş birliğimiz var. İnsan hakları mahkemesiyle ilgili dosya sayılarının azalması için çaba veriyoruz. Doğu Akdeniz, Kıbrıs gibi birçok konuyu ele aldık. Almanya'nın yapıcı ve yaklaşımları sürmeli.

"KONSEY VE KOMİSYON ARASINDAKİ REKABETTEN KAYNAKLANIYOR"

AB heyetinin Türkiye'ye ziyaretinde yaşanan protokol düzenine ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Almanya'nın katkısıyla AB ile ilişkilerimizde her düzeyde iletişimimiz arttı. Sayın Cumhurbaşkanımız Charles Michel ve Ursula von der Leyen ile görüşmesi de buna örnek. Son derece faydalı bir görüşmeydi ancak protokol meselesi yüzünden baltalandı.

2023'te Dışişleri Bakanlığı'nın 500. yılını kutlayacağız. Bir protokol kurallarını, misafire nasıl davranılmasını gerektiğini bilen bir toplumuz. Üzülerek söylüyorum ki buradaki durum konsey ve komisyon arasındaki rekabetten kaynaklanıyor. Bundan üzüntü duyduk. Ancak tüm bunları bilmesine rağmen Ursula von der Leyen'in 'kadın olduğum için böyle oldu' demesi doğru değil. Kadının bizde rolü çok önemlidir, Cumhurbaşkanımız da buna önem verir.

Kendi aralarındaki kavga ve çekişmeyi Türkiye'ye yansıtmasınlar, bizden kaynaklanan bir durum yok. Görüyorum ki başka bir ziyarette bu meydana gelmesin diye çalışıyorlar. Umarım AB için bir daha tekerrür etmez." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE ZOR BİR YILDI"

Maas, "Dönem başkanlığımızda bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz dedik. Geçen sene AB Türkiye ilişkileri açısından zor bir yıldı, bu sene daha iyi olacağa benziyor. Ankara'nın beklentisi AB üye ülkelerinde beklentisi önemli. Tabii ki AB üye ülkelerinin yapıcı olması da önemli" dedi.