Bakan Çavuşoğlu'ndan büyükelçi açıklaması! 0:00 / 0:00

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Son dakika bilgilerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir canlı yayında, "10 büyükelçinin yaptığı açıklama hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez, yargıya talimat veren bir dil ve üslup kullandılar" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 büyükelçinin iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmasının ardından yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "10 büyükelçinin yaptığı açıklama hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez, yargıya talimat veren bir dil ve üslup kullandılar" dedi.

"KABUL EDİLEMEZDİ"

Çavuşoğlu, "Büyükelçiler yeni bir açıklama yapmasa Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sınır dışı edilmeleri konusunda çalışma başlatmıştık, içlerinde bavullarını hazırlamaya başlayanlar vardı. Bu açıklama kabul edilemezdi, yargıya talimat içeriyordu, arkadaşlarıma 'hadlerini bildirin' dedim. Bu süreçte herkes gördü ki, Türkiye'ye kimse ne parmak sallayabilir ne de içişlerine karışabilir. " ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Görüşme teklifi ABD'den geldi ya Roma'da G20 Zirvesi’nde ya da Glasgow'da görüşme yapabiliriz dediler. Şimdi öyle görünüyor ki görüşme Glasgow’da gerçekleşecek arkadaşlarımız saat için çalışıyorlar " dedi.

"F-35 PROGRAMINDAN HAKSIZ BİR ŞEKİLDE ÇIKARILDIK"

Bakan Çavuşoğlu, "F-35 konusunda ABD Türkiye'yi haksız bir şekilde çıkardı. F-35 programı için 1.4 milyar dolar ödeme yaptık. Türkiye’nin ya F-35 programına geri dönmesi lazım ya da Türkiye’nin parasını ödediği F-35’lerin Türkiye’ye verilmesi lazım." dedi.