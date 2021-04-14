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Diyabet hastalarına Ramazan uyarısı! Kan şekerinde bu değerlere dikkat

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fulya Akın, Tip 1 diyabetliler, insülin ya da insülin salgısını artıran hap kullanan kişilerin oruç tutmaması gerektiği uyarısında bulundu. Yüksek risk grubunda yer alan diyabet hastalarının oruç tutmadan önce hekime başvurmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Akın, "Kişinin şekeri gün içinde 60'ın altına düşüyor ya da 300'ün üzerine çıkıyorsa orucu bırakması gerekir" dedi. Prof. Akın, diyabet hastalarına Ramazan ayının vazgeçilmezi olan tatlılarla ilgili de öneri de bulundu

SON DAKİKA: Diyabet hastalarına oruç uyarısı geldi!
Diyabet hastalarına Ramazan uyarısı!
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DHA

Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fulya Akın, yüksek risk grubunda yer alan diyabet hastalarının oruç tutmadan önce hekime başvurmaları gerektiğini belirterek, önemli uyarılarda bulundu.

'SON 3 AYDAKİ KAN ŞEKERİ ÖNEMLİ'

Tip 1 diyabetliler, insülin kullananlar ya da insülin salgısını artıran hap kullanan kişilerin oruç tutamayacağını ifade eden Prof. Dr. Fulya Akın, "Bunun yanında son 3 aydaki kan şekeri ayarı bozuk olanlar mümkünse oruç tutmasın. Ama değerler stabilse, kalp damar hastalığı, böbrek, sinir hastalığı, kan şekeri düşüklüğünü fark edemeyecek nöropati gibi diyabete eşlik eden herhangi başka bir hastalık yoksa bu kişiler oruç tutabilir" dedi.

'HEKİM DEĞERLENDİRMESİ SONUCU TUTABİLİRLER'

Kan şekeri ayarındaki bozulmanın hayati risk taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Akın, şu uyarılarda bulundu: "Diyabet hastalarında görülen en önemli sağlık sorunu kan şekeri ayarının bozulması. Kan şekerinin düşmesi ya da yükselmesi oruç anında görülebilir. Bu kişilerde sıvı kaybı yaşanabilir, damar pıhtılaşması sorunu açığa çıkabilir. 3 aylık kan şekeri ortalaması HbA1c, 6.5'in altındaysa, kişi son 3 ay içinde kan şekeri düşmesi veya yükselmesi sebebiyle hastaneye başvurmamışsa, kalp ve damar hastalığı, böbrek problemi ve sinir hasarı yoksa bu kişiler hekim değerlendirmesi sonucu oruç tutabilirler. Bunların oruç tutmalarında sakınca olmaz. Şeker ayarının, beslenme planının ve insülin seviyelerinin iyi olduğunu kişiler doktorlarından izin alarak teyit etmeliler."

'KAN ŞEKERİ 60'IN ALTINDA YA DA 300'ÜN ÜZERİNDEYSE...'

Önlem almadan oruç tutan kişilerde ani şeker düşmesi görülebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Akın, "Hipoglisemi yani kan şekerinin düşmesi çok önemli bir olay. Kişiyi komaya kadar götürebilir. Şeker düşmesinde fenalık hissi, terleme, ellerde titreme, çarpıntı, kendini kötü hissetme ve bilinç kaybına kadar giden durumlar olur. Kişilerin gün içinde şeker ölçümünü yapabilmeleri gerekiyor. Eğer kan şekeri ölçüm cihazları varsa gün içinde şekerleri 60´ın altına düşmüşse orucu bırakmaları gerekir. Kan şekerleri 300´ün üzerine çıkıyorsa yine orucu bırakmaları gerekecektir. Açlık şekerinin 80 ile 130 arasında olması gerekir. Tokluğun da 180´i geçmemesi idealdir. 60´ın altına indiği zaman ise geri dönüşümü olmayan olaylar çıkar" değerlendirmesinde bulundu.

'GİZLİ ŞEKERİ GÖZ ARDI ETMEYİN'

Gizli şeker adı verilen insülin direncinin toplumda çok sık görüldüğünü anlatan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fulya Akın, "Türkiye'de 11 milyon diyabetli var. Gizli şeker hastası da ondan daha fazla. Bu kişilerde özellikle şekerli gıdalara karşı düşkünlük, yemeklerden sonra uyku hali ve halsizlik oluyor. Bu tarz kişileri değerlendirip diyet, ilaç vererek bir de egzersiz yaptırarak takip ediyoruz. O kişilerde açlığa tahammülsüzlük varsa, çok aç kaldıklarında şekerleri düşüyorsa oruç tutmalarını önermiyoruz. Genellikle ilaçla çok iyi kontrol altına aldığımız hastalar var" dedi.

SÜTLAÇ, GÜLLAÇ, DONDURMA, MUHALLEBİ ÖNERİSİ

Diyabet hastalarına Ramazan'ın vazgeçilmezi olan tatlılardan uzak durması uyarısında bulunan Prof. Dr. Fulya Akın, "İnsülin direnci olan kişiler şekerli, şerbetli tatlıları tüketmesinler. Bunun yerine sütlü tatlıları tercih etsinler. Meyve yiyebilirler, 1 porsiyon meyve yeterli olacaktır ve meyveyi de zaten iftardan 2 saat sonra tüketmelerini öneririz. Sütlaç, güllaç, dondurma, muhallebi gibi sütlü tatlı tüketimini tavsiye ederiz" önerisinde bulundu.

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