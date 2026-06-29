Diyarbakır’da çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da JASAT koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 124 kişi yakalandı
Giriş: 29 Haziran 2026 - 15:18 Güncelleme:
Diyarbakır’da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 124 zanlı, Jandarma Suç Arama Timleri (JASAT) koordinesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
ANKA'daki habere göre; Diyarbakır'da suçun önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda nitelikli yağma, kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma gibi suçlardan arananların da arasında bulunduğu 124 kişi yakalandı.
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