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        Haberler Gündem Güvenlik Diyarbakır’da çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır’da çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da JASAT koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 124 kişi yakalandı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        Diyarbakır’da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 124 zanlı, Jandarma Suç Arama Timleri (JASAT) koordinesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

        ANKA'daki habere göre; Diyarbakır'da suçun önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda nitelikli yağma, kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma gibi suçlardan arananların da arasında bulunduğu 124 kişi yakalandı.

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