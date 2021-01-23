Dün, sahibinden.com’a koyduğum bir kamera ilanının ardından yaşadıklarımı yazmıştım. Kendisini İncirlik Üssü’ne atanan Yüzbaşı Michael Butler adlı ABD askeri olarak tanıtan kişi, WhatsApp üzerinden bana ulaşmış, satışa çıkardığım kameramı almak isteğini yazmış, Iban numaramı istemiş, ardından da bana sözde Bank of America’dan bir mail gelmişti. Gelen bu mail’le birlikte bir dolandırıcıyla karşı karşıya olduğumu anlamıştım. Zira gelen mail’de Yüzbaşı Butler’ın bankanın havuz hesabına kameramın fiyatını ve 300 lira da kargo parası yatırdığını, kamerayı kargoladıktan sonra takip numarasını bu mail’e girdikten sonra paranın kendi hesabıma aktarılacağı yazıyordu. Düpedüz bir dolandırıcılık tezgahıydı…

Ancak yaptığım kısa bir araştırmayla yüzlerce, belki de binlerce kişinin bu şekilde mağdur edildiğini gördüm. Kendisini Yüzbaşı Michael Butler olarak tanıtan kişiyle birkaç gün boyunca yaptığım yazışmada en dikkat çekici ayrıntılardan biri de sözde ABD askerinin özellikle bir kargo şirketinin ismini vermesi ve kamerayı mutlaka bu kargo şirketinden göndermemde ısrarcı olmasıydı. Yaptığım araştırmada, e-ticaret siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan ve Nijeryalı oldukları bilinen bu çetenin dadandıkları kişilere hep aynı kargo şirketinin ismini verdiğini gördüm. Bu çete tarafından dolandırılan ya da dolandırılmaya çalışılan kişiler çeşitli forum sitelerinde yaşadıklarını anlatırken hep aynı şeye vurgu yapmış. Hepsinin hikayesi aynı. Hepsini İncirlik’te görev yapan bir ABD askeri arıyor, kargoyu da hep aynı kargo şirketiyle istiyor. Başka bir kargo şirketini kullanmak isteyenler de hemen WhatsApp’tan engelleniyor. Dün, sahibinden.com’a koyduğum kamera ilanından sonra yaşadıklarımı anlattığım yazımda bu kargo şirketinin adını yazmamış ancak ısrarla bir kargo şirketinin adının verilmesinin dikkat çekici olduğunun altını çizmiştim. Dünkü yazımın ardından hem benimle benzer şeyleri yaşayanlardan, bu çete tarafından kandırılanlardan, siber güvenlik uzmanlarından çok sayıda mesaj aldım. En dikkat çekici geri dönüşü ise BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)’dan aldım.

NEDEN HEP AYNI KARGO FİRMASI?

Dün sabah erken saatlerde BTK’da posta sektörüyle ilgilenen yetkililer aradı, yazımı okuduklarını ve bu konuyla hemen ilgilenmeye başladıklarını söylediler. Bahsi geçen kargo şirketinin adını sordular. Bu çetenin kargo şirketiyle ne gibi bir bağlantısı olduğunu araştırmaya başladıklarını ilettiler. Günün ilerleyen saatlerinde BTK yetkilileriyle tekrar tekrar konuştum. Şunu söylemeliyim ki BTK bu işi çok ciddiye aldı ve adı geçen kargo şirketiyle ilgili çok kapsamlı bir araştırma yapmaya başladı. Bu dolandırıcılık çetesi neden hep aynı kargo firmasıyla çalışıyor? Son birkaç yılda bu şirketten Nijerya’ya, İsveç’e gönderilen kargoların sayısında nasıl bir artış var? Gibi sorulara yanıt aranıyor. Araştırmanın kısa sürede sonuçlanacağını umuyorum. BTK yetkililerine de bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum…