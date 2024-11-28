İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Siberağ-10” operasyonları sonucu 48 şüphelinin yakalandığını ve 23’ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Antalya, Giresun, Manisa, Konya, Sakarya, Mersin ve Van olmak üzere 7 ilde jandarma tarafından nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik “Siberağ-10” operasyon düzenlendi.