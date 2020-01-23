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Geçtiğimiz haftayı 5.89'dan tamamlayan dolar/TL bu hafta 5.93 seviyesini aştıktan sonra bu seviye civarında kaldı.

Dolar yeni güne de 5.9320 liradan başladı. Bugün yurtiçinde TÜİK'in açıklayacağı ocak ayı Tüketici Güven Endeksi verisi takip edilecek.

Yurtdışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) TSİ 15.45'te faiz kararını açıklayacak. ECB'nin faiz oranında değişikliğe gitmesi beklenmiyor ancak sürpriz bir karar piyasalarda hareketliliğe yol açabilir.

Bunun yanında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili haber akışı da piyasalarda etkili olabilir.