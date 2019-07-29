Hem üretecek hem de test edecek!

Geçtiğimiz haftanın son gününde ABD ikinci çeyrek büyümelerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle dolar genel olarak güçlenirken Türk Lirası karşısında değer kaybetmişti.Yayımlanan öncü verilere göre ABD ekonomisi 2019'un 2. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü. Beklenti büyümenin yüzde 1.8 olarak açıklanması yönündeydi.

Bu açıklamanın üzerine doların önemli para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi 98 bin 93 puanla iki ayın zirvesine yükseldi. Dolar tüm dünyada güçlenirken cuma günü TL karşısında değer kaybetti. Dolar/TL söz konusu günde 5.6954'ten 5.6672 seviyesine geriledi.

Dolar/TL yeni haftaya ise buna yakın bir şekilde 5.6710'dan başladı. Yurtiçinde bu hafta piyasaları etkileyebilecek önemli bir veri açıklanmayacak. Ancak yurtdışında tüm dünyanın gözü çarşamba günü Fed'den gelecek faiz kararında olacak. Fed'in 11 yıl sonra faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, bu indirimin 25 baz puan olması bekleniyor.

Analistler 25 baz puanlık indirimin fiyatlandığını, dolayısıyla beklenti gerçekleştiğinde piyasalarda önemli bir hareket yaşanmasını beklemediğini belirtti. İndirimin 50 baz puan açıklanması durumunda ise doların zayıflayabileceğine dikkat çekti. Ancak yıl sonuna kadar Fed'den toplam 100 baz puanlık bir indirim beklendiği için bu zayıflamanın da sınırlı kalacağı belirtiliyor.