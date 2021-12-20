Son dakika: Dolar kaç TL oldu? Dolar kuru ne kadar? Dolar/TL hesaplama

Geçtiğimiz haftayı 16 liranın üzerine kapatan dolar kuru yeni haftanın en çok araştırılan konularının içinde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Aralık ayı faiz kararını açıklamış, yüzde 15 olan politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmişti. Merkez Bankası faiz indirimi kararıyla yükselmeye başlayan dolar kurunda yükseliş yeni haftada da devam ediyor. İşte 20 Aralık dolar kuru son durum

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar yeni haftaya 16.90 liradan başladı. Sabah saatlerinde 17.60 lirayı aşarak rekor kırdı. Ardından önce 17.20 liraya kadar çekildi, sonra yeniden 17.40 lirayı aştı.

Geçen hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmesiyle TL'deki erime hızlanmıştı. Bu kararın ardından kasım ayında yüzde 21.31 olarak açıklanan yıllık enflasyonla politika faizi arasındaki makas iyice açıldı.

Söz konusu faiz kararından önce dolar 15.50 lira seviyesindeydi.

1 DOLAR KAÇ TL?