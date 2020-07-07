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Dolar kuru bir süredir devam eden yatay seyrini sürdürerek 6.85 bandında çok sınırlı dalgalanmayla işlem görüyor. Bir ara likidite sıkışıklığı nedeniyle 100 puanı aşan dolar endeksi de parasal gevşeme sonrası 96'lı seviyelere indi. Dolar, çoğu para birimine karşı pozisyonunu koruyor.

Öte yandan, euro cephesinde Almanya'dan gelen olumlu veriler sonrası yukarı yönlü hareket var. Dün gelen veri sonrası euro/dolar paritesi 1.13'lere çıkarken yükseliş TL tarafında da karşılık buldu.

Dolar/TL 6.85-6.86 bandında kalmaya devam ederken geçen hafta 7.65.7.70 arasında hareket eden euro/TL ise 7.78'e kadar çıktı.

Koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerini gösterecek yurtdışı verilerin yanı sıra içeride en önemli veri akışı işsizlik istatistikleri ve hazine nakit dengesi olarak öne çıkıyor.

Dün, Hazine'nin 2 yıllık gösterge tahvili yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 9.72, 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden ihracında ise dönemsel faiz yüzde 4.96 olmuştu