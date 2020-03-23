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Koronavirüs salgınının yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasına yol açarken dolar da güçlenmeye devam ediyor. Geçen hafta doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 4 yılın ardından ilk defa 102 seviyesini aştı. Dolar/TL de buna paralel bir şekilde 6.55 seviyesinin üzerine tırmandı.

Dolar yeni haftaya da 6.5605'ten başladı. Yeni haftada kurun seyrini koronavirüs haberleri etkilemeye devam edecekler. Merkez Bankaları, TCMB dahil, birer birer faiz indirirken dünya genelinde hükümetler de koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için destek paketleri açıkladılar.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Ancak bu küresel mücadele virüsün yayılmasının durduğu anlamına gelmiyor. Koronavirüs salgınının ekonokmik etkileriyle ilgili çeşitli tahminler bulunsa da salgının henüz tam ne kadar süre dünyayı etkisi altında tutacağını kimse bilmiyor. Dolayısıyla bu belirsizlik ABD varlıklarına olan talebi artırıyor.

Bu sebeple ABD merkez Bankası (Fed) piyasaya 700 milyar dolar verse de dolar dwğer kazanmaya devam ediyor. Bugn açıklanacak önemli veriler arasında TÜİK'in açıklayacağı mart ayı tüketici güven endeksi öne çıkıyor. Ancak son dönemde açıklanan tüm verilerde olduğu gibi bu veri de koronavirüs haberlerinin gölgesinde kalacaktır.