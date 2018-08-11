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Dolara son 1 haftada ne oldu?

Dolar kuru temmuz ayı sonunda 4.80 seviyesindeyken Ağustos ayında ABD ve Türkiye arasında tırmanan tansiyonla birlikte sert yükseldi. İki Türk bakana gelen yaptırım sonrası 5 TL'yi aşan kur, hafta içerisindeki gelişmelere bağlı olarak yüksek volatiliye ulaştı. Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından dolar 6 TL'yi de aşarken, TL'nin haftalık kaybı yüzde 27, yılbaşından bu yana kaybı yüzde 45 oldu.

11.08.2018 - 12:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dolar, Ağustos ayının ilk gününde ABD'nin tutuklu bulunan Rahip Brunson nedeniyle Türkiye'nin Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na yaptırım kararı almasının ardından TL karşısında yukarı yönlü atağa başlamıştı.

Çarşamba günü piyasalara düşen karar sonrası 4.80'li seviyelerden bir anda 5 TL üzerini gören dolar kuru, tüketici enflasyonun da 2004 yılından beri en yüksek düzeyi olan yüzde 15.85 düzeyine çıkmasıyla, cuma günü kapanışı 5.0769 ile yaptı.

6 Ağustos sabahına 5.10 eşiğini geçerek başlayan, kapanış öncesi 5.20'ye dayanan kur gün içerisinde tırmanırken, ilk müdahale akşam saatlerinde Merkez Bankası'nın rezerv opsiyon mekanizması (ROM) üst sınırını yüzde 40'a indirmesiyle geldi. 

ABD ve Çin arasında başlayan ve Avrupa Birliği'ni de içine alarak yayılan küresel ticaret savaşı, FED'in faiz arttırmaya dönük sinyalleri ile sadece TL değil Rus Rublesi, Güney Afrika Randı, Çin Yuan'ı da başta olmak üzere tüm gelişmekte ülke para birimleri güçlenen dolar karşısında değer kayıplarına uğradı.

ROM hamlesi sonrası Dolar / TL gevşeyerek 5.17 TL'ye inse de kapanış sonrası, özellikle Asyalı yatırımcılardan artarak devam etti ve 5.40 seviyesi aşıldı.

ABD İLE GÖRÜŞMELER

ABD ile gerilen ilişkilerde yeniden müzakere yolunun açılması ve Türk heyetinin Washington'da önce Dışişleri Bakanlığı ardından da Hazine tarafında temaslarda bulunacağı haberleriyle ertesi gün 5.10'lara dek indi. Sınırlı hareket çarşamba günü de devam etti ancak heyetin Türkiye'ye dönmesi ve somut bir sonuç çıkmaması üzerine dolar / TL sert yükselişine devam etti ve 5.50 eşiği de aşıldı.

Piyasaların kapanış gününde erken piyasada yukarı yönlü hareketini sürdüren dolar, 10 ağustos gün içerisinde anlık yüzde 10-15'e varan dalgalanmalar yaşandı. Dolar 6 lirayı aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt mitinginde "döviz kuru üzerinden yapılan saldırılara rağmen büyümeye devam edeceğiz" mesajı verdi. TİM, İTO, İSO gibi pek çok oda ve birlik de destek açıklamalarında bulundu ve Eylül ayında duyurulacak OVP öncesinde tam kadro halinde, Türkiye'nin önde gelen holding ve iş insanlarıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Yeni Ekonomik Yaklaşım sunumunda yer alındı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Piyasalar yaklaşımın detaylarına odaklanmışken, beklenmedik bir çıkış geldi ve ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden "Türkiye ile ilişkilerin iyi değil." açıklaması yaptı.

Trump, türk çelik ve alüminyum ürünlerine yöelik gümrük vergilerini ikiye katlayacağını da duyurdu. T.C. Ticaret Bakanlığı ve IMF alınan karara karşı sert tepki gösterek açıklamalar yaptı ancak piyasalardaki yaptırımın sertleşebileceği endişesiyle TL üzerindeki baskı daha da yoğunlaştı.

Dolar, cuma günü rekor kırarak 7 seviyesini test etti. 6.87'den dönen dolar / TL, kapanışı 6.43 ile yaptı. Türk Lirası'nın haftalık kaybı yüzde 27, yılbaşından bu yana kaybı ise yüzde 45'e ulaştı.

Haftaya 5.87 TL ile başlayan euro 7.78 TL'yi gördü ve 7.34 ile kapandı. İngiliz sterlini ise 6.6 ile başladığı haftada 8.73 TL'ye dek çıkarken, 8.19 TL ile kapanışı yaptı.

Türk Lirası'nda değer kaybı gelişmekte olan ülke para birimlerini de etkiledi. GOÜ endeksi Mayıs 2017 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

 

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Yorumlar 13
  • Misafir 52 saniye önce
    ne olursa olsun bi sıfır daha atarız 1 tl 1 usd olur.yada 30 gün zaman verilir kur sabitlenir.kafaya takılacak şeyler değil ülkemiz için.önemli olan bizim bilinçlenmemiz üretmememiz.kimse felaket tellallığına soyunmasın
  • Misafir 3 dakika önce
    Abd nin isteği ile rus elçileri kovn yunanistan ın notunu fitch birden arttırdı;)
  • Misafir 9 dakika önce
    ülkemi ve devletimi,tum ınsanlarımızı seviyorum..dovizlerin tamamını pıyasadan kaldır.sadece bankalarda işlem yapılsın.vatandaş kendi parasi ile alişveriş yapsın.2.dolar sabıt kur ike işlem görsün.3.tl nin altında bır kür olüşsün.mumkunse 2.tl nin altında sabıtlensin.neden her kalem malzeme dolara bağlı kalsın.kalksın bu stratejı yerli stratejiyi kullanalım.bır dığer turkiyede satılan her malzemeye ust sınır konsun.ornek ekmek 1.ise her yerde dığer kalemkerde bu şekilde düzenlensin.ayrıca kendı kaynaklarımızı artık kullanalım.mal karşiliği mal alalım.
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