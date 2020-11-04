Son dakika dolar kuru: Dolarda gergin bekleyiş başladı! Dolar ne kadar?

Dolar nefesini tuttu sonuçları bekliyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dün dolar 8.54, Euro ise 10 lirayı aşarak tarihi zirvelerine ulaştı. Ancak kurlarda piyasa kapanışının ardından sert düşüşler yaşandı. Gece saatlerinde dolar/TL 8.39, Euro/TL ise 9.78'e kadar geriledi.

Bu sabah dolar yeni güne 8.43, Euro ise 9.84 liradan başladı.

Son haftalarda AB ve ABD'de artan koronavirüs vakaları ve alınan yeni tedbirler piyasanın seyrinde önemli bir etkiye sahipti. Bu sabah ise piyasların gözü kulağı ABD seçimlerinden gelecek sonuçta.

Yarışta kimin kazandığı henüz belli olmasa da piyasaların kabus senaryosunun gerçekleşeceğine dair bir işaret gözükmüyor. Söz konusu felaket senaryosu seçimlerin sonuçlarının taraflardan birisi tarafından kabul edilmeyeceği ve sürecin hukuki bir sürece dönüşerek uzayacağı şeklindeydi.

Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın kazanmasının Türk varlıklarına yarayacağı yönünde bir genel kanı oluşmuş durumda. Demokrat Joe Biden'ın Türkiye'ye karşı zaman zaman sarfettiği sert sözler bu algıyı yaratmış durumda.

SENATO DA İZLENİYOR

Bunun yanında Senato seçimleri de dikkatle takip ediliyor. Senato ve başkanın aynı partiden seçilmesi koronavirüs ekonomik destek paketinin daha hızlı hayata geçmesi anlamına geliyor.

Dolayısıyla Trump'ın kazanması durumunda dolar/TL'de bir gerileme olabilir ancak Trump'ın seçilmesi başta koronavirüs olmak üzere diğer iştah düşüren risklerin kaybolacağı anlamına gelmiyor.