Geçtiğimiz haftayı 5.71'den kapayan dolar/TL dün sabah saatlerinde 5.71-5.69 aralığında hareket etti. Öğleden sonra ise ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in S-400'lerle ilgili olarak yaptığı "Türkiye'ye, füze alımı için yaptırımlar inceleniyor" açıklamasıyla ise 5.7636'yı gördü.

MERKEZDEN İNDİRİM BEKLENİYOR

Dolar/TL 10 Eylül'e de 5.7525'ten başladı. Bugün yurtiçi ve dışında piyasaları etkileyecek kritik bir veri açıklanmayacak. Piyasalar halihazırda perşembe günü Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez'den politika faizinde 250-275 baz puanlık bir indirim bekleniyor.

Bunun yanında son aylarda olduğu gibi ABD-Çin arasında devam eden ticaret savaşına yönelik açıklamalar ve Suriye'den gelebilecek haber akışı dikkatle takip edilecek. İngiltre'de de Brexit belirsizliği ve giderek gücünü kaybeden Başbakan Boris Johnson'ın atacağı yeni adımlar küresel piyasalarda etkili olabilir.