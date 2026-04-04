Doncic, normal sezonu kapattı

Drama sinemada, Kara Kız sahnede... İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında dramdan korkuya, animasyondan fantastik maceralara uzanan geniş bir seçki sinemaseverleri bekliyor. Robert Pattinson ve Zendaya'nın başrollerini paylaştığı Drama, mutlu bir nişanlı çiftin evliliklerine günler kala beklenmedik bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilişkilerinin en büyük sınavını vermek zorunda kalmasını konu alıyor. Tülin Özen, Cem Zeynel Kılıç ve İpek Türktan'ın başrollerini paylaştığı Perde, terfi kutlaması öncesi tanık olduğu bir olay sonrası masum bir kapıcının suçlanmasına neden olan Samet'in hikayesini anlatıyor. Gerçeği saklayan Samet yüzünden Zeynep, vicdanı ile kendi hayatının güvenliği arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Soğuk Soygun, kar fırtınasında otoyolda mahsur kalan para dolu zırhlı aracın, fırsatçı bir hırsız grubunun hedefi haline gelmesini beyaz perdeye taşıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. Türkiye'den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirecek 45. İstanbul Film Festivali'nin kapsamlı seçkisi, 127 uzun metrajlı ve 13 kısa filmden oluşuyor. Ecem Erkek'in yazıp oynadığı tek kişilik şarkılı oyun Kara Kız, 90'lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini tiyatro sahnesine taşıyor. Oyun, 6 Nisan'da BKM'de tiyatroseverleri bekliyor. Othello Sendromu, 8 Nisan'da Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi'nde... Günümüzde yaşayan Leyla'nın zamanda yolculuk yaparak Shakespeare'in unutulmaz karakteri Othello ile karşılaşmasını konu alan oyun, kıskançlığın yüzyıllar geçse de aynı yıkıcılığını gözler önüne seriyor. Enrique Gasa Valga Dans Topluluğu, 20. yüzyıla damgasını vurmuş ressam Frida Kahlo'nun hiçbir zorluğa boyun eğmeyen ruhunu, ateşli tutkusunu ve derin acısını Viva La Vida gösterisiyle sahneye taşıyor. 8 Nisan Çarşamba 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda sahnelenecek olan Viva la Vida, sanat tarihindeki en ilham verici kişiliklerden birinin yüreğine ve ruhuna bir yolculuk olacak. Müzikle iç içe büyüyen şarkıcı ve söz yazarı Dilhan Şeşen, alternatif rock ve elektronik müziği kendine özgü estetiğiyle buluşturduğu performansıyla Salon İKSV'ye konuk oluyor. 9 Nisan'da izleyicisiyle buluşacak sanatçıya konuk olarak Ekin Beril eşlik edecek. Çepo (Nezir Akkul)'nun son dönem eserlerinden oluşan kişisel sergisi Snowblind, Zilberman İstanbul'da 22 Nisan'a kadar görülebilir. Khet, Burcu Urgut'un ses, zaman ve hafıza arasındaki ilişkiyi; çizim, animasyon ve sinema dilini bir araya getirerek katmanlı ve askıya alınmış bir zaman duygusu üzerinden ele aldığı bir sergi olarak öne çıkıyor. Khet'i X-ist'te ziyaret etmek için son tarih: 11 Nisan. Küratörlüğünü Emre Baykal'ın üstlendiği Yapım Aşamasında sergisi Arter'de ziyarete açıldı. Arter'in 2010'da İstiklal Caddesi'ndeki ilk binasında başlattığı ve 2019'dan bu yana Dolapdere'deki mevcut binasında sürdürdüğü sergiler bir araya getirildi. Sergide Nermin Er, Murat Akagündüz, Volkan Aslan, Can Aytekin, Fatma Bucak, Aslı Çavuşoğlu, Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, İnci Furni, Babak Golkar, Deniz Gül, Eric Hattan, Emre Hüner, Gözde İlkin, Ahmet Doğu İpek, Sejla Kameric, Esen Karol, Ali Kazma, Lucia Koch, Hans Peter Kuhn, Nuri Kuzucan, Füsun Onur, Yasemin Özcan, Sarkis, Serkan Taycan, Canan Tolon ve VOID'in 39 yapıtı görülebilecek. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.