Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan Donis Avdijaj ile 1+3 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Donisi Avdijaj arasında, üç yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 274.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya ;

2020/21 opsiyon sezonu için 375.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir."

"ÇILGIN TARAFTARLARI MUTLU ETMEK İÇİN GELDİM"

Daha önce Schalke 04, Sturm Graz, Roda gibi kulüplerde de forma giyen ve bonservisi elinde olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Trabzon'a imzayı attı. Avdijaj, geçen sezon Willem II formasıyla 19 resmi maçta 8 gol kaydetmişti.

Trabzonspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Donis Avdijaj ise, “Trabzonspor gibi harika taraftarı olan, kendimi gösterebileceğim bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Kulüp hakkında bilgim var, şehir hakkında bilgim var ama en çok bilgi sahibi olduğum şey çılgınlık derecesinde takımını seven bir taraftar kitlesinin olması. Ben buraya o çılgın taraftarları mutlu etmek için geldim. Trabzonspor’un ne kadar kaliteli bir takım olduğunu biliyorum. Burada genç oyuncuların kendini göstermek için çok çalıştığının da farkındayım. Ben de bu yüzden tercih ettim Trabzonspor’u. Kendimi gösterebilmek, kendimi kanıtlayabilmek ve takım arkadaşlarımla birlikte kazanabileceğimiz kadar maç kazanmak için geldim. Önce Allah’a, sonra aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.