DHA

Olayda, Maltepe'de saat 13.00 sıralarında 4 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında binanın içi dumanla doldu.

DHA'nın haberine göre binada yaşayanların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, bir kısmı da balkon ve camlarda kurtarılmayı bekledi. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangın nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler merdiven aracıyla mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılan bir kadın itfaiyeci tarafından sedyeye taşındı. Mahsur kalanlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Bir bina sakini, "Mahsur kalanları kurtardık ekiplerle. Neden çıktığını bilmiyorum. Şu anda kimse yok. Herkes çıktı" diye konuştu.