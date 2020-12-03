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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Döve döve öldürdüler! Zanlılardan 3'ü kadın! VİDEO HABER
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Döve döve öldürdüler! Zanlılardan 3'ü kadın!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştıkları kişiyi sokak ortasında darp ederek öldüren 3’ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, “Neden yaptınız” sorusuna, “İzmit’in insanlarına sorun, nasıl bir insan olduğunu öğrenirsiniz” diyerek cevap verdi

SON DAKİKA: Döve döve öldürdüler! Zanlılardan 3'ü kadın! VİDEO HABER
Döve döve öldürdüler! Zanlılardan 3'ü kadın!
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İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 1 Aralık tarihinde saat 00.00 sıralarında, insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere, olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile kimliği belirsiz kişiler arasında sokak ortasında, henüz öğrenilemeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edildi.

KAFASINA ALDIĞI DARBEYYE AĞIR YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre kafasından, henüz belirlenemeyen bir cisimle aldığı darbeyle ağır yaralanan Yalın yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Okan Yalın, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Okan Yalın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS 8 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, olayın meydana geldiği sokağın giriş ve çıkışlarını emniyet şeridi ile kapattı. Polis ekipleri tarafından alınan geniş çaplı güvenlik önlemlerinin ardından sokakta inceleme başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yalın’ın öldürülmesi olayına karışan 3’ü kadın 8 kişinin kimliklerini belirlendi. K.K., T.K., E.K., S.K., K.K., N.Ç., H.K, ve R.Ç. adlı 8 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

"İZMET'E SORUN NASIL BİRİ ÖĞRENİN"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevkleri sırasında şüpheliler, basın mensuplarının “Okan Yalın’ı neden öldürdünüz” sorusuna, “İzmit’e sorun, nasıl bir insan olduğunu öğrenirsiniz” diyerek cevap verdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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