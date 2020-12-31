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HaberlerGündem3. SayfaDRİFT DEHŞETİ! Son dakika: Trafik magandası araçla markete girdi
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İstanbul'da drift atan sürücü markete girdi! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Bahçelievler'de faciadan dönüldü. Sürücüsünün drift ve hız yaptığı iddia edilen bir otomobilin markete girmesi sonucu yangın çıktı. Yangın market, bina ve caddede bulunun başka bir otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Drift yapan araç sürücüsü ile yanındaki 3 kişinin kaçtığı öğrenildi

DRİFT DEHŞETİ! Son dakika: Trafik magandası araçla markete girdi
Drift atan maganda markete girdi
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AA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, sürücüsünün drift ve hız yaptığı iddia edilen bir otomobilin markete girmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Rehber Caddesi'nde seyir halinde sürücüsünün drift yaptığı öne sürülen 06 SGR 18 plakalı otomobil, 5 katlı binanın girişindeki marketin vitrininden içeri girdi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil tutuştu ve marketin iç kısmında yangın başladı. Hızla ilerleyen yangın binanın dış cephesine ve caddede bulunan başka bir otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binadaki ve 2 otomobildeki yangını söndürdü.

Görgü tanıkları yangına sebep olan otomobilin içinde bulunan 4 kişinin, olay yerinden kaçtığını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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