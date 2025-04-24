Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması Silivri’de görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

"FİZİKİ ŞARTLAR NEDENİYLE SİLİVRİ'DE GÖRÜLECEK"

Yargılamanın yapılacağı İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi duruşma tarihini 23 Mayıs saat 10.00 olarak belirlendi. Mahkeme, duruşmanın Silivri’de yapılmasına da karar verdi. Kararda, “Mahkememiz duruşma salonunun fiziki şartları göz önüne alındığında, herkese açık olan yargılamada, duruşmanın aleniyeti ilkesi gereğince tarafların mağduriyetlerinin oluşabileceği, İstanbul Adliyesi içerisinde ve çevresinde çalışma düzeninin korunması ve güvenlik hususları göz önüne alınarak duruşmanın Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında bulunan 1 Nolu duruşma salonunda yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.” denildi.