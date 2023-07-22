Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Düzensiz ve kuvveti yağış nedeniyle Manisa'da üzüm bağlarını "mildiyö" sardı

        Düzensiz ve kuvveti yağış nedeniyle Manisa'da üzüm bağlarını "mildiyö" sardı

        Ani yağış nedeniyle zirai mücadeleye erken başlanamadığı için bağlarda görülen mildiyö hastalığı, Türkiye'nin üzüm merkezi Manisa'da üretim ve rekolteyi olumsuz etkileyecek.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülkenin yıllık ortalama 4 milyon tona ulaşan üzüm üretiminin yüzde 70'inin yapıldığı Manisa, asmalarda neme bağlı mantar hastalıklarıyla mücadelenin yapıldığı haziranda yoğun yağış aldı.

        2

        Düzensiz ve beklenmeyen kuvvetli yağışlardan ötürü zirai mücadele yapılamayınca bağlarda mildiyö hastalığı baş gösterdi. Mantar kaynaklı bir hastalık olan mildiyö, rüzgarla yayılınca özellikle Saruhanlı ile Sarıgöl ilçeleri arasındaki geniş bir alanda etkili oldu. Uzmanların "epidemi" olarak tanımladığı mildiyönün bölgede verim kaybına yol açacağı öngörülüyor.

        3

        "EN BÜYÜK HASTALIK"

        Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, AA muhabirine, mildiyö hastalığının zirai don ve dolu zararı gibi bir afet olduğunu söyledi.

        4

        Hastalıkla ilgili sahadan sürekli bilgi aldıklarını dile getiren Okur, "İlaç sezonunda bölge yoğun yağış aldığı için çiftçi bağına girip ilaçlama yapamadı. Bundan dolayı çeşitli hastalıklar türedi. Daha sonra zirai mücadele başladı ama geç kalınmasından dolayı etkili olamadı." diye konuştu.

        5

        Okur, mildiyönün salkım güvesinden sonra üzümdeki en büyük hastalık olduğunu ifade etti.

        6

        "BU DA BİR AFET"

        Bölgede yaygın olarak görülen hastalıkla ilgili yoğun olarak üzüm üreten 7 ilçenin ziraat odası başkanlarıyla toplantı yaptıklarını ve bazı kararlar aldıklarını anlatan Okur, şunları kaydetti:

        7

        "Bu da bir afet. Bununla ilgili bölge milletvekillerine aldığımız kararları ileteceğiz. Bunu bakanlığa, hükümetimize bildirmelerini isteyeceğiz. Burada çiftçinin mevcut borçlarının ötelenmesini ve bu zararla ilgili ilave kredi verilmesini talep ediyoruz. Çünkü maliyetlerimiz çok arttı. Aşırı yağış ve sonrasındaki sıcaklar bağlarda bu hastalığı meydana getirdi."

        8

        Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da hastalığın rekolteyi azaltacağına işaret etti.

        9

        "2-3 YIL VERİM OLMAZ"

        Hastalığın hızlı yayıldığını söyleyen Yalvaç, "Örneğin pazartesi sabah üzüm bağınıza baktığınızda bu hastalık yok ancak ertesi gün geldiğimizde tekrar baktığınızda üzümler kapkara olmuş. Maalesef bağlarımız bu sene kötü. Bu gelecek sene de böyle olacak, en az 2-3 yıl bu bağlar verimli olmaz." ifadelerini kullandı.

        10

        Ziraat mühendisi Ziya Durasıllı da haziranın ortasındaki yağışların hastalığı tetiklediğini söyledi.

        11

        "VERİM KAYIPLARI OLACAK"

        Üzüm bağlarının yağış ve nemli havadan kötü etkilendiğini vurgulayan Durasıllı, "İlaçlamalara rağmen hastalık ilerlemeye devam etti. Bu salgında, 3 günde bir ilaçlama yapan vatandaşlarımızda dahi yüzde 30'lara varan zararlar oluştu. Manisa'da geniş bölgede bu hastalığı görüyoruz, Saruhanlı, Ahmetli, Salihli'den Sarıgöl'e kadar olan bölgede bu hastalıktan dolayı bağlarda verim kayıpları olacak" dedi.

        12

        Salihlili üzüm üreticisi Selahattin Akcan da ilaçlama yapılmasına rağmen bazı üzüm bağlarında yenilebilecek düzeyde bir salkım bile ürünün bulunmadığını kaydetti.

        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        #mildiyö
        #manisa haber
        #Üzüm
        #son dakika
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!