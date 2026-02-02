Edirne’nin İpsala ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Aytekin Bayraktar yaşamını yitirdi. Bayraktar’ın cansız bedeni, kazadan 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

SU KANALINA UÇTU

DHA'nın haberine göre kaza; sabaha karşı Edirne’nin İpsala ilçesinde meydana geldi. Aytekin Bayraktar’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Su kanalındaki otomobili fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Aytekin Bayraktar’ın (50) cansız bedeni, kazanın yaşandığı noktaya 4 kilometre mesafede suda deniz polisi tarafından bulundu. Sudan çıkartılan Bayraktar’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Aytekin Bayraktar’ın, Yenikarpuzlu beldesinde restoran işletmeciliği yaptığı bildirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.