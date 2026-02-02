Habertürk
        Son dakika: Edirne'de su kanalına uçan otomobilin sürücüsünün cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Edirne'de su kanalına uçan otomobilin sürücüsünün cansız bedeni bulundu

        Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin su kanalına uçması sonucu sürücü Aytekin Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cansız bedeni, kazanın meydana geldiği noktadan 4 kilometre uzaklıkta deniz polisi tarafından suda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 16:39 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:39
        Su kanalına uçan aracın sürücüsü öldü
        Edirne’nin İpsala ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Aytekin Bayraktar yaşamını yitirdi. Bayraktar’ın cansız bedeni, kazadan 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

        SU KANALINA UÇTU

        DHA'nın haberine göre kaza; sabaha karşı Edirne’nin İpsala ilçesinde meydana geldi. Aytekin Bayraktar’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Su kanalındaki otomobili fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        4 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

        Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Aytekin Bayraktar’ın (50) cansız bedeni, kazanın yaşandığı noktaya 4 kilometre mesafede suda deniz polisi tarafından bulundu. Sudan çıkartılan Bayraktar’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

        Aytekin Bayraktar’ın, Yenikarpuzlu beldesinde restoran işletmeciliği yaptığı bildirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

