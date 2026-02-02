Edirne'de su kanalına uçan otomobilin sürücüsünün cansız bedeni bulundu
Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin su kanalına uçması sonucu sürücü Aytekin Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cansız bedeni, kazanın meydana geldiği noktadan 4 kilometre uzaklıkta deniz polisi tarafından suda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Edirne’nin İpsala ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Aytekin Bayraktar yaşamını yitirdi. Bayraktar’ın cansız bedeni, kazadan 4 kilometre uzaklıkta bulundu.
SU KANALINA UÇTU
DHA'nın haberine göre kaza; sabaha karşı Edirne’nin İpsala ilçesinde meydana geldi. Aytekin Bayraktar’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Su kanalındaki otomobili fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Aytekin Bayraktar’ın (50) cansız bedeni, kazanın yaşandığı noktaya 4 kilometre mesafede suda deniz polisi tarafından bulundu. Sudan çıkartılan Bayraktar’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ
Aytekin Bayraktar’ın, Yenikarpuzlu beldesinde restoran işletmeciliği yaptığı bildirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.