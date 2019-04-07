CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; bu sürece katkı sunun. Ben İstanbul'u çok iyi yöneteceğim. İstanbul adına bu kadar iyi ikili kimse olamadı diyecekler. Ben bu şehri barıştırmaya geliyorum. İstanbul'un aleyhine bir şey düşünebilir miyim?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Şu ana kadar oyların yüzde 78'i sayıldı, fark 16 bin 380. Sayılan oy sayısı 37 bin 714. Bütün oyların sayılması halinde 238 gün sürecek. Sayım memurları artırılırsa 150 gün içerisinde tamamlanır. Bu süreci talep eden kişilerin mağlubiyet hissini anlıyorum. Bedel ödeyeceklerini de anlıyorum ama bu memlekete bedel ödetmesinler.

YSK'ya sesleniyorum. Tarihi bir sorumluluğunuz var, bu sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak, nefes alacak. Hepimizin gözü kulağı YSK'da. Siz de kararı alırken, tüm hassasiyetinizle, tüm adalet duygunuzla, çifte standart yaratmayacak doğru bir karar verme hususunda 82 milyonu rahatlatacak bir karar bekliyoruz.

Kolay değil 25 yıl yönettiniz, kolay değil kaybettiniz; ama demokrasi böyle bir şey. Kimse makamları öbür dünyaya götürmüyor. İnancımızla, adalet duygusuyla, demokrasiye inançla yeter artık yapmayın. Üzüntünüzü anlıyorum ama demokrasi tek yönlü bir yol değildir. Bugün biz kazanırız yarın siz kazanırsınız. Bu bir normalleşmedir.

"YORMAYIN BU TOPLUMU"

7 gün 168 saattir oylar sayılıyor. Herkese teşekkür ediyorum. 31 Mart Pazar günü, öndeyiz, 1 Nisan öndeyiz, 2 Nisan öndeyiz. 3 Nisan öndeyiz, 4 Nisan öndeyiz, 5 Nisan öndeyiz, 6 Nisan öndeyiz, 7 Nisan yine öndeyiz. İstatistik ortada, akıl-mantık ortada. Üzülüyorum ve bunu söylerken, bu süreçte kaybeden AK Parti'nin İstanbul İl Teşkilatını anlıyorum. Genel merkezdeki bazı arkadaşları anlıyorum onlar da bedel ödeyecekler. İlk birleştirmede 24 bin, en son 16 bine kadar indi. Yormayın bu toplumu.

Türkiye ilk defa seçim yapmıyor. Onun için AK Partili hemşerilerimin benim kazandıklarımı bildiklerinin farkındayım. İyi gönül çalarım, başka bir şey çalmam. Göreceksiniz, bu kardeşiniz hayatını boyunca gönülleri kazanmayı, gönülleri çalmayı oyla birleştirmeyecek. Hayatını sadece siyasete adayanlara sesleniyorum; biraz çocuklarınızı, torunlarınızı sevin. Normalleşeceksiniz. Bu ihtiraslarınızdan kurtulacaksınız. Kimseyi nefrete itmeyin.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

En güvenli dediğiniz süreç bir anda nasıl en şaibeli seçime dönüştü. Bir de sadece İstanbul'da şaibeli. Bunu toplum kabul etmez. Ben AK Partili vatandaşlarıma sesleniyorum; 16 bin oy farkını beğenmeyenler siz de iyi biliyorsunuz ki 3 bin oyla rakibimizi çıkarıp galibiyetlerini ilan ettiler. Bizim her tutanağımız elimizde olmasa Türkiye'nin şaibeli kurumu olan belki de Türkiye'ye büyük bir ihanet edecekti.

Seçimin kaybedenleri belli. Kendi partileri içinde cezayı kesecekler. Anlıyorum. YSK, saygıdeğer başkanı ve yönetimi bu süreçte Türkiyemizin demokrasi adına yol haritasında en doğru kararı vererek, Türkiyemizin geleceğe umutlarını yeşerteceklerine eminim.

Bir an önce bu seçimin bitmesi lazım. Girdiğiniz yol doğru bir yol değildir. Devlet büyüklerimize sesleniyorum, 2023'ün Haziran'ına kadar yetki alanlara sesleniyorum, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; bu sürece katkı sunun. Ben İstanbul'u çok iyi yöneteceğim. İstanbul adına bu kadar iyi ikili kimse olamadı diyecekler. Ben bu şehri barıştırmaya geliyorum. İstanbul'un aleyhine bir şey düşünebilir miyim?"