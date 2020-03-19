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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs riskine karşı korunmanın yollarını 14 kuralla duyurmuştu. İlk sırada ise, elleri etkili bir şekilde yıkama yer alıyor. Kamu spotları ile el yıkama başta olmak üzere riskten korunmanın yolları sürekli olarak vatandaşlara iletiliyor.

İşte o en etkili yöntem olan elleri yıkama konusunun önemini Erzurumlu küçük Miray bakın nasıl anlatıyor: Elimizi beyle beyle değil iycene iycene yıkamalıyız...

O KURALLAR

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan afişlerde de koronavirüs riskinden korunmanın yolları anlatılıyor. İşte o afişlerden ikisi: