Napoli'yle transfer görüşmeleri yapan Eljif Elmas'ta son dakika gelişmesi!

TRT Spor'un haberine göre genç futbolcu, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı Avusturya kampına dahil edilmedi.

NAPOLI BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI!

Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, geçen günlerde İtalya basınına açıklamalar yapmış ve Eljif'i transfer ettiklerini duyurmuştu. De Laurentiis, Eljif'le ilgili soruya "Bu hafta tamamlanacak ve daha sonra açıklayacağız" yanıtını vermişti.

Habertürk Spor'un edindiği bilgilere göre; Eljif Elmas'ın bonservis bedelinin bonusların da katılımı ile 20 milyon Euro'ya çıkacak.