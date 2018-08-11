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Son dakika: Mesut Bakkal'dan Emre Akbaba açıklaması!

Son dakika haberine göre Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Galatasaray'a transferi gündemde olan Emre Akbaba'yla ilgili açıklama yaptı. Bakkal, transfer gerçekleşeceğini düşünerek Emre Akbaba olmadan çalıştıktıklarını vurguladı ve "Emre Akbaba çok iyi kaptan, çok iyi karakter. Hazırlık döneminde 7-8 maçı Emre gidecek gibi onsuz oynadık. Bir an evvel bir şeylerin netlik kazanmasını en çok isteyen benim." ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarları dün Emre Akbaba için tezahürat yapmıştı

11 Ağustos 2018 Cumartesi, 19:39:59 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, zorlu mücadele öncesinde Emre Akbaba için açıklama yaptı. Adı Galatasaray'la anılan yıldız futbolcuyla ilgili konuşan Bakkal, transfer gerçekleşeceğini düşünerek Emre Akbaba olmadan çalıştıktıklarını vurguladı ve şunları söyledi:

"Emre Akbaba çok iyi kaptan, çok iyi karakter. Hazırlık döneminde 7-8 maçı Emre gidecek gibi onsuz oynadık. Bir an evvel bir şeylerin netlik kazanmasını en çok isteyen benim."

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEZAHÜRAT!

Galatasaray taraftarları, Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun açılış mücadelesi olan Ankaragücü karşılaşmasının son anlarında Emre Akbaba için tezahüratlar yapmıştı. Eren Derdiyok'un 90+3'ücü dakikada attığı golden sonra coşan sarı-kırmızılılar, "Cimbom'un çocuğu Emre Akbaba" şeklinde tezahüratta bulunarak yönetime mesaj vermişlerdi. Galatasaray'ın taraftar gruplarından ultrAslan, daha önce Emre Akbaba'nın Türk Telekom Stadı önünde Galatasaray atkısı ve formasıyla çekilen fotoğrafı iki kez paylaşmıştı.

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