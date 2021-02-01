Endişe yaratan açıklama! "Covid-19'un İngiltere mutasyonu maskeden bulaşabilir" 0:00 / 0:00

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Koronavirüsle mücadele dünya genelinde devam ederken, tüm ülkelerdeki insanların aşılanmasıyla koronavirüs krizinin çözülmesi bekleniyor. Aşıdaki gelişmeler takip edilirken, öte yandan İngiltere ve Güney Afrika'da mutant virüsler tespit edildi.

"MASKELERDEN DAHİ BULAŞABİLİR"

İtalya'da Covid-19'la Mücadele Gücü Başkanı Dr. Pier Luigi Bartoletti, Covid-19'un yeni varyantları ile ilgili iddialarda bulundı. Dr. Bartoletti, "Daha az saldırgan ama daha bulaşıcı olan Covid-19'un İngiliz versiyonu Roma'da yayılıyor" diyerek, virüsün kapalı yerlerde cerrahi maskelerden dahi bulaştığını söyledi.

Mutant virüsün kapalı alanlarda maske takılmasına rağmen bulaşıcı olabileceğini kaydeden Dr. Bartoletti, sözlerini şöyle sürdürdü: "(Virüs) Güvenlik yönetmeliklerine kesinlikle uyanlara da bulaşmaktadır."

"VİRÜS ÖNLEMLERE KARŞI ADAPTE OLUYOR"

Dr. Pier Luigi Bartoletti, "Koronavirüs, kendimizi korumak için kullandığımız önlemlere karşı adapte oluyor. İngiliz varyantın daha düşük viral yükü var ancak bu daha az tehlikeli olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü 100 kişiyi hasta etmek yerine bin kişiyi hasta ediyor" diye konuştu.

Öte yandan virüsün yeni varyantının gençlerde daha çok görülmeye başlandığı açıklandı.

"FFP2, FFP3 TÜRÜ MASKELERİ KULLANIRSAK TEHLİKE MEVCUT OLMAZ"

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın Danışmanı Dr. Walter Ricciardi ise, "Filtreleme işlevi bulunan FFP2, FFP3 türü maskeleri kullanırsak tehlike mevcut olmaz" açıklamasında bulundu.

Dr. Ricciardi, "Bulaşmayı önlemek için daha katı önlemler almalıyız" diye konuştu.

Epidemiyolog Massimo Ciccozzi Ricciardi ise, "İngiliz varyantı daha bulaşıcı olmasına rağmen, üç temel kuralı (maske, mesafe ve hijyen) dikkate almalıyız. Bunlar enfeksiyon olasılığını mutasyona uğramış virüsle bile minimum düzeyde tutar" dedi.