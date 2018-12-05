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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. AK Parti'nin MHP'ye jest yapacağı illerin AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıda açıklanacak.
İŞTE AÇIKLANACAK İLLER...
AA'nın aktardığına göre, AK Parti 14 il belediye başkanını düzenlenecek olan bu toplantıda duyuracak. Erdoğan, toplantıda Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayacak. Buna göre, toplam 74 ilin adayı belli olmuş olacak.
"KARŞILIKLI JESTLER OLABİLİR" DEMİŞTİ
Habertürk'ten Çimen Çetin'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün liste mesaisi yapacaklarını ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile bir görüşme gerçekleştireceğini kaydetmişti.
Erdoğan, 'Karşılıklı jestler olabilir' ifadesini kullanmıştı.
İSTANBUL ADAYI 22 ARALIK'TA AÇIKLANABİLİR
Öte yandan, İstanbul adayına ilişkin açıklamanın ise 22 Aralık'ta yapılabileceği konuşuluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci olmuştu.
AK Parti'de toplamda 60 aday açıklanırken, bu belediyelerden 44'ü AK Parti tarafından yönetiliyor. 16 belediye ise CHP, MHP ve kayyumların yönetiminde.
AK PARTİ 29 BELEDİYEDE ADAY GÖSTERMEDİ
AK Parti kendi yönetimindeki 44 belediyenin başkanlarından 29'unu aday göstermezken, 15'i ile yola devam kararı almıştı.
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