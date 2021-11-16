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Ermenistan, Azerbaycan sınırında ateşkes ilan etti

Ermenistan Savunma Bakanlığı, sınırda çıkan bir çatışmanın ardından Rusya'nın arabuluculuğu sonrası Ermenistan-Azerbaycan sınırında ateşkes ilan edildiğini söyledi. Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, “İki lider, temasları sürdürme konusunda anlaştı.” ifadesi kullanıldı. Birleşmiş Milletler (BM), Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerginliğin ardından taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini yinelendi.

SON DAKİKA! Ermenistan, Azerbaycan sınırında ateşkes ilan etti
Ermenistan ateşkes ilan etti
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HABERTURK.COM / AA

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlik sürüyor. Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile göreüşerek Türkiye'nin desteğini yinelerken, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Fransa da gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

Rusya ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların durduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan’ın, sınırlarındaki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik adımlar attığı belirtildi.

Açıklamada, “Şu anda Karakilise’de çatışmalar durdu, durum normale döndü ve kontrol altında.” denildi.

RUSYA SAVUNMA BAKANI'NIN TEMASLARI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu’nun mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliğin istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Şoygu her iki tarafı da gerginliği tırmandırmaya neden olacak eylemleri durdurmaya çağırdı." ifadesi yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise durumun barışçıl hale gelmesi için Bakü ve Erivan ile temas halinde olunduğu bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki kötüleşen durumdan endişe duyduğunu belirterek, her iki ülkeyi de ateşkese saygı göstermeye çağırdı.

BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginliği endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Her iki ülkeye de 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak'ta yapılan açıklama ve anlaşmaya bağlı kalma, endişelerini diyalog yoluyla barışçıl şekilde ele alma ve itidal çağrısı yapan Haq, "Daha önce yaşadığımız türden bir tırmanışa geri dönülmesini görmek istemiyoruz." dedi.

GERİLİM ARTTI

Ermenistan ordusu sınırda bazı tepecikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatmış, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri gözaltına alınmıştı.

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