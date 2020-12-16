Paşinyan'a öfke dinmiyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Dağlık Karabağ’da işgal ettiği toprakları kaybeden Ermenistan’da siyasi kriz devam ediyor.

Ateşkesin Ermenistan’ın aleyhine olduğuna savunan muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep ediyor. Gösteride, 'Nikol hain', 'Nikol'suz Ermenistan' sloganları atıldı.

Öte yandan, 10 Kasım'da Rusya ve Azerbaycan'la birlikte yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, bir aydır istifa baskılarına karşı direniyor.

PAŞİNYAN YAS İLAN ETMİŞTİ

Yaşanan krizlerin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti. Başbakan Paşinyan ülkede yaşanan kutuplaşma ve kendisine yapılan istifa baskılarının ardından 19 Aralık tarihinden başlayarak ülkede 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurmuştu.

Paşinyan, "19 Aralık çatışmaların sona ermesinin 40'ncı günüdür. 19 Aralık’tan itibaren Ermenistan'da 3 günlük yas ilan edilecek Cumhuriyet Meydanı'nda yas yürüyüşü yapılarak farklı türde anma etkinlikleri düzenlenecek" dedi.