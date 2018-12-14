Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi başlıyor! Sarı-lacivertli takım, teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin" denildi.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 14, 2018

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır.

Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal’a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz."

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