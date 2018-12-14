Fenerbahçe'den 'yeniden' Ersun Yanal göreve getirildi...
2014 Nisan'da sarı-lacivertli camiaya en erken şampiyonluğu getiren Yanal, "Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırır. Biz şampiyon olacağız diğeleri sıralamayı belirlesin. Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" sözleriyle de o sezona damga vurmuştu.
Yanal, 9 Ağustos 2014 tarihinde ise, "Göreve geldiğim sezon takımımı şampiyon yapmış bir teknik adam olarak bugünkü koşullarda görevime devam etmem mümkün değildir. İlkeler, kazandığımız ve kazanacağımız paradan her zaman daha üstündür ve başarı için olmazsa olmaz koşuldur" sözleriyle sarı-lacivertli kulüpten istifasını açıklamıştı.
O GÜNLER...
27 Nisan 2014'te şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Kamp döneminde Sepahan, Sheffield United ve Sevilla maçlarında alınan skorlar eleştirilmişti.
Danimarka'da oynanan Sevilla maçının ardından Ersun Yanal, takıma 2 gün izin vermişti. Yanal, Kopenhag'da kalırken dönemin başkanı Aziz Yıldırım, bütün takımı Samandıra'ya çağırmıştı. İptal edilen izinlerin ardından Ersun Yanal da Samandıra'ya dönmüştü. Aziz Yıldırım'ın futbolcularla özel olarak yaptığı toplantıda Ersun Yanal yer almamıştı.
Yanal'ın özel hayatı ile ilgili haberler spor basının manşetlerini doldururken, Aziz Yıldırım kamera karşısına çıkmış ve şu ifadelerini kullanmıştı: "Kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez. Bu 'özel hayat' kulübe zarar verirse o zaman müdahale ederim. 2.5 aydır olanlar ortada; Samandıra'ya geç gelmeleri falan... Ben bunları söylemek zorundayım. Bunları anlatmam ve ikaz etmem benim hakkımdır. Uyarılarımız dinlenmiyorsa gerekeni yaparız."
Yıldırım hatta, "Ersun Yanal ayrılabilir ama bu (özel hayatı) sebeplerden dolayı değil" diyerek takımın durumundan dolayı Yanal'ı gönderebileceğinin sinyallerini de vermişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Ersun Yanal istifasını açıklamıştı.
YARIM KALAN BİR AŞK
Ancak Ersun Yanal ile Fenerbahçe taraftarı arasında Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler'in de haftalar önce dediği gibi; yarım kalan bir aşk vardı. Bu aşkı unutturmak için ya birine aşık olmak, ya da o eski aşkla bir kez daha buluşup ilişkiyi tamamen tüketmek gerekirdi. Eski aşkı unutturacak, yeni bir aşkı olmadı da olmamıştı Fenerbahçe'nin...
Nisanda gelen şampiyonluk sonrası Fenerbahçe'de olumsuz giden her tablonun ardından Ersun Yanal sesleri yükseliyordu. Özellikle bu sene Yanal için kampanya başlatılmış ve yürüyüş düzenlenmişti.
Yanal'ın da içinde bir şeyler eksik kalmıştı. "Hepinizi çok seviyorum. 4. Yıldız'ı birlikte kazanacağız" tweeti gibi. Ve şimdi aşıklar buluştu...
Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırır. Biz şampiyon olacağız diğerleri sıralamayı belirlesin. Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" diyen hocasına kavuştu.
408 GÜNLÜK YANAL DÖNEMİ
Mustafa Denizli ve Aykut Kocaman'ın ardından sarı-lacivertlileri şampiyon yapan üçüncü Türk teknik direktör unvanını elde eden Yanal, 408 günlük görev süresinde, Süper Lig şampiyonluğuyla, hem kendi kariyeri hem de Fenerbahçe için kalıcı bir iz bırakmıştı.
Ligin ikinci yarında yaşanan 8 puanlık kayıp sonrası sonrası, 'Yanal'ın takımları ikinci yarılarda düşüş yaşıyor' sözlerini ortaya çıkmıştı. Ancak Yanal'ın cevabı çok netti: Biz şampiyon olacağız... Ersun Yanal, kısa süren Fenerbahçe döneminde kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.
28 Haziran 2013'te 1 yıllık sözleşme imzalayan Yanal, ilk sezonunda yaşadığı şampiyonluktan sonra, 21 Mayıs'ta 2 yıl uzattığı sözleşmesinde, 2014-2015 sezonunu göremeden görevinden ayrıldı.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve Avrupa mücadeleleri olmak üzere, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 40 resmi maçta 24 galibiyet yaşadı. Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli takım 10 maçta yenildi, 6 kez de berabere kaldı. Bu resmi maçlarda rakip fileleri 79 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 43 gol gördü.
Sarı-lacivertli takım, Yanal idaresinde, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk elde ederek, lig tarihinin erken şampiyonluklarından birisine imza attı.
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