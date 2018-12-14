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YARIM KALAN BİR AŞK



Ancak Ersun Yanal ile Fenerbahçe taraftarı arasında Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler'in de haftalar önce dediği gibi; yarım kalan bir aşk vardı. Bu aşkı unutturmak için ya birine aşık olmak, ya da o eski aşkla bir kez daha buluşup ilişkiyi tamamen tüketmek gerekirdi. Eski aşkı unutturacak, yeni bir aşkı olmadı da olmamıştı Fenerbahçe'nin...