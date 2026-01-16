Habertürk
        Son dakika: Erzurum'da düzensiz göçmen operasyonu: 48 göçmen ve 4 organizatör yakalandı

        Erzurum’da düzensiz göçmen operasyonu: 48 göçmen ve 4 organizatör yakalandı

        Erzurum Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 48 düzensiz göçmen ve 4 organizatör şahıs yakalandı

        Giriş: 16.01.2026 - 11:34 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:43
        Erzurum'da düzensiz göçmen operasyonu
        Erzurum Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 48 düzensiz göçmen ve 4 organizatör şahıs yakalandı.

        48 GÖÇMEN 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI

        İHA'nın haberine göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü-Önleyici Ekipler Amirliği ile yapılan müşterek çalışmalarda göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda; yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen toplam 48 düzensiz göçmen ve 4 organizatör şahıs yakalandı.

        MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

        Yapılan çalışmalarda şüpheli A.A. ve A.B.M’nİn göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilerek yapılan kontrollerde metruk bir yapıda 7 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör A.A. ve A.B.M. yapılan adli tahkikat sonucu sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        ORGANİZATÖRLER TESPİT EDİLEREK YAKALANDI

        Yapılan aramalarda ise 41 düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Göçmen Kaçakçılığının men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda düzensiz göçmenleri ikamette barındıran ve ihtiyaçlarını karşılayan organizatörler S.G. ve N.B. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek şahıslar ekipler tarafından yakalandı.

        ÇALIŞMALARIN KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİ BELİRTİLDİ

        Cumhuriyet Savcısından alınan talimat ile şüpheli şahıslar gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığının takibine ve men edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

